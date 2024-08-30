Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda değişiklik yapmadı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada geçtiğimiz hafta deplasmanda 5-0 kazanan takımına güvendi.

61 yaşındaki çalıştırıcı, kalede Dominik Livakovic'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues oynarken, hücum hattında Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Allan Saint-Maximin yer aldı. Mourinho, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.

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Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ise yedek soyundu.

İLK KEZ AYNI 11'LE Jose Mourinho, bu sezon ilk kez aynı ilk 11 ile takımını sahaya sürdü. Sezon başından beri hem sakatlık hem de transferler dolayısıyla aynı kadroyla sahaya çıkamayan Portekizli çalıştırıcı, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında aynı 11'i değerlendirdi. MERT HAKAN KADRODA Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Corendon Alanyaspor karşısında kadroda yer aldı. Geçtiğimiz sezondan 4 maçlık cezasını Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamlayan deneyimli oyuncu, Corendon Alanyaspor karşısında forma şansı bekledi.

TEK EKSİK OSAYI Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor karşısında tek eksik Bright Osayi-Samuel oldu. Bileğindeki sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanına götürülmeyen tecrübeli oyuncu, Alanyaspor maçına da yetişemedi. Öte yandan Samet Akaydın, Luan Peres, Rade Krunic, Ryan Kent ve Miha Zajc teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı. REKLAM AMRABAT TARAFTARLA BULUŞTU Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Sofyan Amrabat, Corendon Alanyaspor müsabakasında tribünde yer aldı. Sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlayan Faslı orta saha, yeni takımını ilk kez tribünde takip etti.