Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Amrabat adım adım geliyor
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan basınındaki haberlere göre Sofyan Amrabat konusunda mutlu sona yakın
Ferdi'nin satışından sonra yeni takviyeler için düğmeye basan Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-Lacivertliler'in yaptığı resmi teklifin ardından taraflar arasında görüşmeler olumlu ilerliyor.
Fener daha önce oyuncu için düşündüğü 12 milyon euroluk teklifini 15'e çıkartırken, Fiorentina da 20 milyon euro talebinde geri adım attı.
İki tarafın 15 milyon euroda uzlaştığı ve detayların görüşüldüğü bildirildi.
Tuttomercato web sitesi, taraflar arasındaki 3 milyon euroluk farkın, bonus olarak sözleşmeye konulabileceğini duyurdu.
İtalyan haber sitesine göre, Türkiye'de transferin 13 Eylül'e kadar açık olması, Fenerbahçe için büyük avantaj.
Zira Avrupa'daki transfer kapandıktan sonra Fiorentina, oyuncuyu daha yüksek bir bedelle satma şansını büyük oranda kaybedecek. Amrabat'ın, Sarı-Lacivertli ekiple görüşmesi de Fenerbahçe'yi hedefine yaklaştırıyor.
Di Marzio'nun haberine göre sarı lacivertliler, Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardı.
İtalyan gazetecinin haberine göre Faslı orta saha, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Haberde; sarı lacivertlilerin, 28 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma maddesi ile kiralayacağı da bildirildi.
Taraflar, 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle ilgili pazarlıkları sürdürüyor.
Öte yandan Di Marzio, Sofyan Amrabat ile ilgilenen takımlar arasına LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'in de eklendiğini belirtti.
Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da geçiren Sofyan Amrabat, kırmızı şeytanların formasını 30 maçta terletmişti.