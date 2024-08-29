Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Amrabat adım adım geliyor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Amrabat adım adım geliyor

        Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan basınındaki haberlere göre Sofyan Amrabat konusunda mutlu sona yakın

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.08.2024 - 10:06 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ferdi'nin satışından sonra yeni takviyeler için düğmeye basan Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        2

        Sarı-Lacivertliler'in yaptığı resmi teklifin ardından taraflar arasında görüşmeler olumlu ilerliyor.

        3

        Fener daha önce oyuncu için düşündüğü 12 milyon euroluk teklifini 15'e çıkartırken, Fiorentina da 20 milyon euro talebinde geri adım attı.

        4

        İki tarafın 15 milyon euroda uzlaştığı ve detayların görüşüldüğü bildirildi.

        5

        Tuttomercato web sitesi, taraflar arasındaki 3 milyon euroluk farkın, bonus olarak sözleşmeye konulabileceğini duyurdu.

        6

        İtalyan haber sitesine göre, Türkiye'de transferin 13 Eylül'e kadar açık olması, Fenerbahçe için büyük avantaj.

        7

        Zira Avrupa'daki transfer kapandıktan sonra Fiorentina, oyuncuyu daha yüksek bir bedelle satma şansını büyük oranda kaybedecek. Amrabat'ın, Sarı-Lacivertli ekiple görüşmesi de Fenerbahçe'yi hedefine yaklaştırıyor.

        8

        Di Marzio'nun haberine göre sarı lacivertliler, Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardı.

        9

        İtalyan gazetecinin haberine göre Faslı orta saha, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Haberde; sarı lacivertlilerin, 28 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma maddesi ile kiralayacağı da bildirildi.

        10

        Taraflar, 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle ilgili pazarlıkları sürdürüyor.

        11

        Öte yandan Di Marzio, Sofyan Amrabat ile ilgilenen takımlar arasına LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'in de eklendiğini belirtti.

        12

        Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da geçiren Sofyan Amrabat, kırmızı şeytanların formasını 30 maçta terletmişti.

        13
        14
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        İstanbul'da taksi bilmecesi! 2 bin 500 taksi kararı
        İstanbul'da taksi bilmecesi! 2 bin 500 taksi kararı
        Koşuda sınıfta kaldı!
        Koşuda sınıfta kaldı!
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        James Webb'den yeni kare: 6 "başıboş gezegen" keşfedildi
        James Webb'den yeni kare: 6 "başıboş gezegen" keşfedildi
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
        Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
        3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        İsrail'den "terör" itirafı
        İsrail'den "terör" itirafı
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu