Fenerbahçe, Chelsea'den Victor Moses'ı uzun uğraşlar sonucu İstanbul'a getirdi. Şimdi gözler diğer transferlere çevrildi.
Sarı-lacivertli takımda stoper, orta saha, kanat ve forvet için transfer çalışmaları hız kazandı.
SERDAR AZİZ
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Serdar Aziz transferinde mutlu sona çok yakın.
Ocak başından beri süren pazarlıklar Galatasaray'ın yüksek istekleri nedeniyle durma noktasına gelmişti.
Transfer döneminin sonuna gelinmesi ve Serdar Aziz'in Fenerbahçe ısrarı nedeniyle Galatasaray, pazarlıkta yumuşadı.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin açıklanması bekleniyor.
FRED
Orta sahada bölgesi için Manchester United'tan Fred için girişimler yapıldı ancak Fenerbahçe bu oyuncuyu ikna edemedi.
İngiliz kulübü oyuncuyu kiralamaya sıcak baksa da Brezilyalı futbolcu, ManU'da kalmak istediği için transfer gerçekleşmedi.
Fenerbahçe'nin Shakhtar'da oynadığı dönemden beri istediği Fred için hala görüşmeler sürse de oyuncunun İstanbul'a gelmesi çok zor.
STEFAN JOHANSEN
Kanarya'nın orta saha transferinde en yakın olduğu isim Fulham'dan Stefan Johansen.
Premier Lig'in düşme hattında yer alan Fulham'da istediği süreyi alamayan oyuncu Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti.
Sarı-lacivertli kulüp, Fulham'la bonservis konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. Oyuncunun sözleşmesi bu sezon bitiyor ancak bir yıl da opsiyonu var.
TOLGAY ARSLAN
Beşiktaş'ın yüksek istekleri nedeniyle Tolgay Arslan transferi rafa kalkmıştı.
Fenerbahçe, transferin son günlerinde başarılı futbolcu için bir kez daha girişimde bulunacak.
Siyah-beyazlı takımın inadı kırılırsa transfer gerçekleşecek.
EMMANUEL ADEBAYOR
Forvet konusunda Fenerbahçe'nin önceliği Islam Slimani'nin kiralık sözleşmesini feshedebilmek.
3 yabancı forvet nedeniyle kontenjan sıkıntısı yaşanıyor. Slimani'nin gönderilmesi halinde en yakın hedef Adebayor.
Başakşehir'in Fenerbahçe'ye göndermeye sıcak baktığı oyuncu da sarı-lacivertli kulübe gelmeye dünden razı.
KİMLER GİDECEK?
Fenerbahçe'de transfer için en büyük engel yabancı sınırı! Moses'ın katılımıyla kadrodaki yabancı sayısı 15'e çıkacak.
Kameni yine kadroya yazılmayacak ancak yine de 14 kişilik kontenjan doldu. Kanarya'nın transfer yapabilmesi için elindeki yabancılardan bazılarıyla yollarını ayırması gerekiyor.
Diego Reyes takımdan ayrılmaya en yakın isim. Serdar Aziz'in transferi gerçekleştiği takdirde Reyes ya kiralanacak ya da sözleşmesi feshedilecek.
Ülkesinden ve Premier Lig'den talipleri olan Şilili Mauricio Isla da Reyes'ten sonra topun ağzındaki diğer isim. Moses'ın gelişiyle sağ bek ve sağ kanat konusunda rahatlayan Fenerbahçe, oyuncuya yapılan teklifleri değerlendirecek.
Transfer döneminin son günlerinde Valbuena sürprizi de yaşanabilir. Yönetim futbolcunun yaşı ve maaşı nedeniyle yönetim gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Şu ana kadar ciddi bir girişim olmasa da ayrılık gerçekleşebilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.