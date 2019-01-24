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Ülkesinden ve Premier Lig'den talipleri olan Şilili Mauricio Isla da Reyes'ten sonra topun ağzındaki diğer isim. Moses'ın gelişiyle sağ bek ve sağ kanat konusunda rahatlayan Fenerbahçe, oyuncuya yapılan teklifleri değerlendirecek.