Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri (22 Ağustos 2018)
22.08.2018 - 12:00 | Güncelleme:
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Stoper bölgesi için sıcak gelişme. Fenerbahçe, Süper Lig'de sürpriz yıldızın peşinde. Giuliano'nun ardından Cocu'nun eski öğrencisi geliyor. Boyata'daki sorunun sebebi. Detaylar haberimizde
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Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Diego Reyes için geri sayım başladı...
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Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki stoper, Bordeaux'un da ısrarla istediği isimlerinden başında geliyordu.
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Fransız ekibinin bu transferden vazgeçmesinin ardından Meksikalı savunmacıyla ilgilenen tek kulüp olan Fenerbahçe, transfer görüşmelerini hızlandırdı.
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Geçtiğimiz sezonun son haftasında yaşadığı sakatlığın ardından Porto'nun sözleşme yenilemediği Reyes, çalışmalarına tek başına devam ediyor.
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Eski kulübü Club America'nın tesislerinde antrenmanlarını gerçekleştiren yıldız futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. (Fotomaç)
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VİSCA SÜRPRİZİ
Giuliano'nun satılmasıyla transferde hareketli günler yaşamaya başlayan Fenerbahçe'nin eski gözdesi için tekrar düğmeye bastığı iddia edildi.
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Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertlilerin Başakşehir'le bir kez daha görüştüğü kaydedildi.
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Kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunda ısrarcı olduğu ileri sürülen sarı-lacivertlilerin tüm şartları zorladığı öğrenildi. (Fotomaç)
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10'A 22'LİK YILDIZ
Giuliano'nun Al Nassr'a satılmasının ardından orta sahaya takviye yapmayı planlayan F.Bahçe'nin gündemine bir isim daha girdi.
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Sarı-lacivertliler, teknik direktör Phillip Cocu'nun eski öğrencisi Bart Ramselaar için nabız yoklamaya başladı.
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Cocu'nun 2016-17 sezonu öncesi Utrech'ten PSV Eindhoven'a transfer ettirdiği 22 yaşındaki 10 numaranın kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Hollanda Ligi'nde geride kalan 2 haftada forma giyemeyen Hollandalı oyuncu, orta sahanın göbeğinde ve sol kanatta da görev yapıyor. (Fotomaç)
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ROJO'DAN MOU'YA: BIRAKIN GİDEYİM
Fenerbahçe, Manchester United’da forma şansı bulamayan Marcos Rojo için girişimde bulunmuştu.
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İngiliz ekibi, başarılı oyuncuyu kiralamaya yeşil ışık yaktı. Ancak istediği transferler yapılmadığı için yönetimle arasında kriz çıkan Jose Mourinho, kadroda düşünmediği oyuncuların bile gönderilmesine karşı çıktı.
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Yaşanan bu gelişme, Sarı- Lacivertliler’in elini kolunu bağladı. Marcos Rojo’nun Mourinho ile yaptığı özel görüşme, umutların yeşermesini sağladı.
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Arjantinli savunmacının hocasıyla görüşerek, “Burada şans bulamayacağım ortada. Bu konudaki kararınıza saygı duyuyorum. Ancak benim de oynamaya ihtiyacım var. Tribünde oturmak istemiyorum. Bu yüzden gelen teklifleri değerlendirmeme izin verin” dediği öğrenildi.
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Portekizli menajerin, “Bunu düşüneceğim” yanıtı verdiği kaydedildi.Rojo, geçtiğimiz sezonun sonunda Arjantin basınına yaptığı açıklamada da, “Oynamadığım için Mourinho’yu suçlamıyorum ama onunla konuşacağım ve maalesef ayrılmak için kendisinden izin isteyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.
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Fenerbahçe, hem sol bek hem de stoperde oynayabilen 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istiyor.
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BOYATA'DA BONSERVİS SORUNU
Celtic’ten ayrılmak isteyen Dedryck Boyata; sosyal medyada Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’i takibe almıştı. Belçikalı stoper, Sarı-Lacivertliler’in gündemindeki isimlerden biri.
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Boyata ile anlaşma konusunda sıkıntı yok. Ancak sakat olmamasına rağmen AEK maçlarına çıkmayan Boyata ile Celtic arasında ciddi bir kriz yaşanıyor.
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Menajer Rodgers, 28 yaşındaki oyuncunun yarın Sudava ile oynanacak maçta sahada olması gerektiğini söyledi. Celtic Yönetimi ise kendilerine saygısızlık yaptığını düşündükleri Boyata için, 1 yıllık sözleşmesi kalmasına rağmen 7 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli belirledi. (Fanatik)
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VİKİNG İŞİ RAFA KALKTI
Fenerbahçe'nin ‘Altın’ çocuğu Kjaer İstanbul’un kapısından döndü. Son zamanlarda sosyal medya hesaplarından F.Bahçe formalı pozlarını paylaşan Danimarkalı stoperin, bu hareketi Sarı-Lacivertliler’e özlem duyması olarak yorumlanıyor.
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Akşam'da yer alan habere göre 2 sezon önce 13 milyon euro karşılığında Sevilla’nın yolunu tutan başarılı savunmacı, İspanya’da istediği havayı da yakalayamadı. Kjaer, Sevilla’dan ayrılmayı düşünüyor. Eşi Elina da İstanbul’daki yaşantısını özlüyor.
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Kjaer’in eşinin dün öğle saatlerinde havalimanına giderken yaptığı paylaşım bir anda ortalığı karıştırdı. Öncesinde, ‘Yakında’ ardından da “Stockholm mü? İstanbul mu?” sorusuyla F.Bahçeliler’i heyecanlandırdı.
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Türk ve İspanyol basınında, Kjaer için Sarı-Lacivertliler ile Sarı-Kırmızılılar’ın rekabet içinde olduğu iddiaları da gündemde dolaşıyordu. Kjaer’in sürekli F.Bahçe formalı pozlarını paylaşması hangi takımı istediğini açıkça ortaya koyuyordu.
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Emre transferinde rekabete giren iki takım arasında Aslan, oyuncunun G.Saraylı olmasından dolayı galip çıkmıştı. Simon Kjaer’de de buna benzer bir hikaye yaşanabileceği konuşuluyordu. Ancak parada anlaşılamadı.
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