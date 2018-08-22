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Menajer Rodgers, 28 yaşındaki oyuncunun yarın Sudava ile oynanacak maçta sahada olması gerektiğini söyledi. Celtic Yönetimi ise kendilerine saygısızlık yaptığını düşündükleri Boyata için, 1 yıllık sözleşmesi kalmasına rağmen 7 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli belirledi. (Fanatik)