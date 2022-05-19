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Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

Fenerbahçe'de teknik direktör ve transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte son durum...

  • 01
    Sıcak saatler yaşanıyor! - Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...
  • 02
    Sıcak saatler yaşanıyor! - Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    JESUS GELİYOR!

    Jorge Jesus ile ilgili ülkesinin basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
  • 03
    Sıcak saatler yaşanıyor! - Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    O Jogo'da yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jesus ile Salı günü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

     
  • 04
    Sıcak saatler yaşanıyor! - Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Haberde, görüşme sonunda bu hafta sonu İstanbul'a gelmeyi kabul eden Portekizli teknik adam ile son tur görüşmelerin yüz yüze yapılacağına yer verildi.
  • 05
    Sıcak saatler yaşanıyor! - Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    LUCESCU'DAN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

    Mircea Lucescu, Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf ederken Dinamo Kiev'i zor durumda bırakmayı düşünmediğini belirtti.
  • 06
    Sıcak saatler yaşanıyor! - Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Dinamo Kiev'deki geleceğiyle ilgili soruya Lucescu, "2024'e kadar sözleşmem var. Şu anda bu kaosun içinde takımı bırakakam. Çok ciddi teklifler vardı. Fenerbahçe'den de teklif aldım. Ama şu anda geçerli değil. Dinamo Kiev'i bu durumda bırakamam. Bu korkaklık olurdu." yanıtını verdi.
  • 07
    Sıcak saatler yaşanıyor! - Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    YENİ GOLCÜ KİM OLACAK?

    Transferde de çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde en önemli bölge forvet olarak görülüyor. Golcü transferinde önemli adaylar var...
  • 08
    Sıcak saatler yaşanıyor! - Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    LUIS SUAREZ

    Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedefi ancak transfer bir hayli zor görünüyor. İspanya ve İngiltere'nin yanı sıra ABD ekibi Inter Miami de peşinde.
  • 09
    Sıcak saatler yaşanıyor! - Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    MARIANO DIAZ

    Real Madrid ile 1 yıl sözleşmesi kalan ve takımda pek şans bulamayan Mariano Diaz için görüşmeler sürüyor.  Düşük bir bonservisle takıma katılması planlanıyor. Karar oyuncuda...
  • 10
    Sıcak saatler yaşanıyor! - Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    HARIS SEFEROVIC

    Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna getirmek istediği Jorge Jesus'un eski öğrencisi. 30 yaşındaki oyuncu bu sezon sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kaldı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan golcü için Benfica'nın 6-7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği konuşuluyor.
  • 11
    Sıcak saatler yaşanıyor! - Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    ALEXANDER SÖRLOTH

    Beşiktaş'ın da istediği Sörloth için Fenerbahçe bir adım önde. Trabzonspor'da çok başarılı bir performans çizen oyuncunun yüksek maliyeti ise düşündürüyor.
  • 12
    Sıcak saatler yaşanıyor! - Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    ARTEM DZYUBA

    Zenit'in 33 yaşındaki golcüsü de listede. Rus basını Sırbistan'dan Kızılyıldız ile Fenerbahçe'nin oyuncunun peşinde olduğunu aktardı. Dzyuba'nın yine de takımında kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
  • 13
    Sıcak saatler yaşanıyor! - Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    NICOLAS DE LA CRUZ

    Orta saha bölgesi için ise iddia Arjantin'den geldi. Fenerbahçe'nin River Plate'te top koşturan Nicolas De La Cruz ile ilgilendiği belirtildi. Uruguaylı futbolcunun sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek.

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