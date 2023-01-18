Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'dan buldu!

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Ara transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus sürekli toplantı yapıyor. Sarı-lacivertliler kadro takviyesi için yoğun mesai harcarken, hedefler de belirlendi. Fenerbahçe'nin ilk hedefi sol bek mevkisi oldu. İşte Fenerbahçe'de sol bek bölgesine düşünülen isim...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe sol bek için aradığı ismi buldu!

    Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'de takıma takviye için görüşmeler sürüyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe sol bek için aradığı ismi buldu!

    Sarı-Lacivertliler ilk transferini Adana Demirspor'dan Samet Akaydin ile yaptı.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe sol bek için aradığı ismi buldu!

    Fenerbahçe'nin ikinci hedefi ise sol bek bölgesi. Kanarya, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe sol bek için aradığı ismi buldu!

    Fenerbahçe, TFF’nin 21 yaş altı yabancı oyunculara sunduğu 3 kişilik kontenjanı kullanmak istiyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe sol bek için aradığı ismi buldu!

    Parma’nın yıldızı Jayden Oosterwolde, 1 numaralı hedef konumunda. 21 yaşındaki sol bek Fenerbahçe’ye gelmeyi çok istiyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe sol bek için aradığı ismi buldu!

    İtalya'dan Rudy Galetti'nin haberine göre transferdeki engel Parma'nın genç oyuncu için 10 milyon euro istemesi. Fenerbahçe istenen rakamı fazla buluyor. Kiralama seçeneği de masada.

    Ortak bir noktada anlaşılırsa Fenerbahçe transferi bitirecek. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe sol bek için aradığı ismi buldu!

    FENERBAHÇE'DE İKİ YABANCININ BİLETİ KESİLDİ

    Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski ve Gustavo Henrique takımda düşünülmüyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe sol bek için aradığı ismi buldu!

    Jorge Jesus, iki kiralık oyuncunun da kulüpleriyle anlaşılması durumunda ayrılığa yeşil ışık yaktı.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe sol bek için aradığı ismi buldu!

    JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

    26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelen Jayden Oosterwolde, 21 yaşındadır ve Surinam asıllıdır. Futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başlayan genç sol bek, 2012 senesinde Twente altyapısına transfer olmuştur. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe sol bek için aradığı ismi buldu!

    Oosterwolde, 2020 senesinde Twente ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Twente'de geçirdiği 1.5 sezon sonrasında Parma'ya kiralanan isim,  sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe sol bek için aradığı ismi buldu!

    Oosterwolde, bu sezon ise Serie B'de 17 maça çıkmış ve 1 gol atmıştır. Yıldız isim, 1.89 boyundadır ve güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro'dur.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.