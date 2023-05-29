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Fenerbahçe'de Tite iddiası!

Jorge Jesus'un görevde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, sarı-lacivertli kulübün 62 yaşındaki teknik direktör Tite ile masaya oturduğunu öne sürdü.

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  • Fenerbahçe'de Tite iddiası!

    Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını az da olsa sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un görevine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.
  • Fenerbahçe'de Tite iddiası!

    Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adamla masaya oturmak için sezon sonunu beklerken, Brezilya basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
  • Fenerbahçe'de Tite iddiası!

    Sarı-lacivertli takımın, Brezilya Milli Takımı’nın 2022 Dünya Kupası’ndaki teknik direktörü Tite ile masaya oturduğu öne sürüldü.
  • Fenerbahçe'de Tite iddiası!

    Brezilyalı gazeteci Bruno Andrade’nin haberine göre; Tite Suudi Arabistan’dan Al Hilal, Yunanistan’dan Olympiakos, Türkiye’den Fenerbahçe ve Japonya'dan bir kulüple görüşüyor.
  • Fenerbahçe'de Tite iddiası!

    62 yaşındaki teknik adamın bir süre düşündükten sonra son kararını vereceği belirtildi. 
  • Fenerbahçe'de Tite iddiası!

    CORINTHIANS'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

    Geçtiğimiz günlerde Brezilya’nın köklü kulüplerinden Corinthians’tan gelen teklifi geri çeviren Tite’nin kariyerine ülkesinin dışında devam etmesi bekleniyor.
  • Fenerbahçe'de Tite iddiası!

    2016 ile 2022 yılları arasında Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran Tite, ülkesiyle 2019 yılında Copa America zaferi yaşamıştı.
  • Fenerbahçe'de Tite iddiası!

    GÖZLER JESUS'LA YAPILACAK GÖRÜŞMEDE

    Adana Demirspor’un teknik direktörü Vincenzo Montella ile de ilgilenen sarı-lacivertli takımda Jesus’un görevde kalıp kalmayacağının sezon sonunda yapılacak görüşmelerin ardından şekillenmesi bekleniyor.
  • Fenerbahçe'de Tite iddiası!

    Jesus daha önce yaptığı açıklamada Ali Koç’un görevde kalması halinde takımda kalabileceğini ancak aksi bir durumda Fenerbahçe’de görev yapmayacağını söylemişti.

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