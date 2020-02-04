Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe ligdeki şampiyonluk rakiplerinden Trabzonspor'a deplasmanda kaybederken maç sonu büyük üzüntü yaşadılar. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; soyunma odasında, dönüş yolculuğunda oldukça moralsiz olan futbolcular, kaybetmek bir kenara maçı kazanmayı hakkettiklerini düşünürken, ortaya çıkan sonuca adeta isyan ettiler.

Sarı-Lacivertli oyuncular kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerde, “Böyle zorlu bir deplasmanda bu kadar üstün oynayıp, bu kadar pozisyon bulup, bu kadar oyuna hükmettikten sonra bu sonucu almak büyük şansızlık” gibi ifadeler kullanırken teknik direktör Ersun Yanal da genel olarak memnun olduğu oyuncularından toparlanmalarını ve önlerine bakmalarını istedi.

Bu şekilde kaybetmenin daha üzücü olduğunu noktasında birleşen futbolcular İstanbul'a geldikten sonra kendilerini karşılayan taraftarların desteği sonrası ise morallenerek, yaşadıkları büyük üzüntü bir nebze olsun azaldı.