Süper Lig'in 10. haftasındaki tarihi derbide Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olurken sarı-lacivertli yıldızların eşlerinden teknik direktör Erol Bulut'un kadro tercihlerine eleştiri geldi.

Kanarya'nın golcüsü Papiss Cisse'nin eşi Awa Diallo, maç sonunda bir paylaşım yaparken eşinin ikinci yarının başında oyundan alınmasına tepki gösterdi. Diallo, Instagram hikayesinde, "Cisse ilk yarı 1 gol attı ve oyundan çıktı. Birisi bana bunu açıklayabilir mi?" ifadelerine yer verdi.

BETÜL ÇİFTPINAR TWEETİ SİLDİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin savunmacısı Sadık Çiftpınar'ın eşi, Betül Çiftpınar'da Lemos'un hataları sonrası yenilen 2 golün ardından "Sadece zarar" diye tweet attı. Ancak daha sonra bu paylaşımını sildi.