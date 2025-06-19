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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Devin Özek'in yardımcı aradığı iddialarına yalanlama! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Devin Özek'in yardımcı aradığı iddialarına yalanlama!

        Fenerbahçe, futbol direktörü Devin Özek'in kendisine bir yardımcı aradığı yönünde şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 11:51 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:52
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        Fenerbahçe'den yalanlama!
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        Fenerbahçe, futbol direktörü Devin Özek'in kendisine bir yardımcı aradığı ve görüşmelerin başladığı yönünde şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        "Futbol Direktörümüz Sayın Devin Özek'in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

        Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır.

        Bunun dışında, son dönemde futbol takımımız özelinde kamuoyunda yer alan ancak doğrudan Kulübümüz tarafından paylaşılmayan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.

        Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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