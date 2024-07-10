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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe'den gece 4'te transfer açıklaması! Wade Baldwin... - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe'den gece 4'te transfer açıklaması! Wade Baldwin...

        Fenerbahçe Beko, sosyal medya hesabından sabaha karşı 04.00'te 'IV' paylaşımı yaparak Wade Baldwin IV transferinin fitilini yaktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 10:41 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:41
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        Fenerbahçe'den gece heyecanlandıran paylaşım!
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        Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin IV transferini açıklamaya hazırlanıyor.

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko, beşinci transferini açıklamak için fitili yaktı.

        Sarı lacivertli kulüp resmi hesabından 'IV' sayısını paylaşarak Wade Baldwin IV ismine gönderme yaptı.

        Wade Baldwin'in, kulübü Maccabi Tel Aviv'den ayrılmasının ardından transfer resmiyet kazanacak.

        28 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, Devon Hall, Nicolo Melli, Bonzie Colson ve Erten Gazi'nin ardından sarı lacivertlilerin kadroya katacağı beşinci isim olacak.

        Fenerbahçe Beko'nun gün içinde Wade Baldwin transferini resmen açıklaması bekleniyor.

        NBA GEÇMİŞİ VAR

        Kariyerinde Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, Raptors, Bayern Münih, Baskonia formaları da giyen Wade Baldwin IV, 2023 ve 2024 sezonlarında EuroLeague En İyi 2. Takım'a seçildi.

        Baldwin, geçen sezon 30 EuroLeague maçında yüzde 39 üçlük ortalamasıyla 17.4 sayı, 4.9 asist, 2.5 ribaund ve 1 top çalma istatistikleri yakaladı.

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