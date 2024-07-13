Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den gollü prova: Strasbourg'u farklı mağlup etti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den gollü prova: Strasbourg'u farklı mağlup etti

        Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi öncesindeki son hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg'u 4-0 mağlup etti. İlk yarıda Szymanski, Tadic, Kent ve Dzeko'nun golleriyle üstünlük sağlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerine rağmen skoru korudu. Maçın ikinci yarısında iki takım da pozisyona giremedi ve karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 22:10 Güncelleme: 13.07.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde son hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg'u 4-0 yendi.

        2

        Merkur Arena'da oynanan karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho sahaya Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko ilk 11'iyle çıktı.

        3

        Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Rodrigo Becao, Luan Peres, Emir Ortakaya, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Rade Krunic, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Umut Nayir ise yedek soyundu.

        4

        Strasbourg ise Dreyer, Emegha, Mwanga, Diarra, Sylla, Senaya, Doukoure, Ouotro, Ferro, Sebas ve Sobol ilk 11'ini tercih etti.

        5

        Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Mourinho, ikinci yarıya 2 değişiklikle başladı. Dusan Tadic ve Çağlar Söyüncü oyundan alınırken, Rodrigo Becao ile Cengiz Ünder oyuna dahil oldu. 61. dakikada Dominik Livakovic-İrfan Can Eğribayat, Bartuğ Elmaz-Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski-Rade Krunic ve Bright Osayi-Samuel-Yiğit Efe Demir değişiklikleri yapıldı.

        6

        Portekizli çalıştırıcı, 72. dakikada Edin Dzeko'nun yerine Umut Nayir'i, Fred'in yerine ise Miha Zajc'ı sahaya sürdü.

        7

        Fenerbahçe'de son değişiklikler 78. dakikada yapıldı. Ryan Kent yerini Emre Mor'a, Jayden Oosterwolde ise Emir Ortakaya'ya bıraktı. Alexander Djiku da Yusuf Akçiçek ile yer değişti.

        8

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Müsabakanın ilk yarısını oldukça üstün oynayan Fenerbahçe, maçın 5. dakikasında golü bulmayı başardı.

        9

        Ön alanda baskı sonucunda Çağlar Söyüncü, kazandığı topu Sebastian Szymanski ile buluşturdu. Polonyalı futbolcu, rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topu ceza yayına kadar sürdükten sonra yaptığı etkili vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

        10

        Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 33. dakikada Dusan Tadic'in etkili ortasında direkt ağlarla buluşan top sonucunda farkı 2'ye çıkardı.

        11

        37. dakikada sarı-lacivertliler bir gol daha buldu. Tadic'in pasında sağdan sıfıra inen Osayi-Samuel'in yerden arka direğe sert ortasında altıpasın sağında savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Ryan Kent ayak koydu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

        12

        45. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Üst üste şık paslar sonucunda ceza sahası içinde Oosterwolde'den aldığı ara pasına penaltı noktası civarından gelişine etkili vuran Edin Dzeko'nun şutunda top ağlara gitti.

        İlk yarı, Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        13

        Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da pozisyona giremedi ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

        14

        İDEAL 11'E YAKIN TERCİH

        Fenerbahçe, Strasbourg karşısında ideale en yakın ilk 11 ile sahaya çıktı.

        15

        Teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Lugano ile oynayacakları müsabaka öncesindeki son hazırlık müsabakasında ideal 11'ini sahaya sürdü.

        16

        TADIC SAĞDA OYNADI

        Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Dusan Tadic, maçta sağ kanatta görev aldı.

        17

        Teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerde geçen sezon sol kanatta etkili bir performansa imza atan 35 yaşındaki oyuncuyu Strasbourg'a karşı ters kanatta oynattı.

        18

        Tadic, burada oynadığı sürede de dikkati çeken bir performans ortaya koyarken 33. dakikada takımının 2. golüne imza attı.

        19

        Maçın kareleri şöyle...

        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        29
        30
        31
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Acı içinde acı!
        Acı içinde acı!
        En sıcak Temmuz
        En sıcak Temmuz
        Hindistan'da yıldırım faciası
        Hindistan'da yıldırım faciası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Kızından İbrahim Tatlıses'e gönderme
        Kızından İbrahim Tatlıses'e gönderme
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        Erzurum'a hızlı tren
        Erzurum'a hızlı tren
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!