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Fenerbahçe'den Hazard bombası! Teklif kabul edildi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası geldi. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Eden Hazard için Real Madrid'le anlaştığını duyurdu.

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  • Fenerbahçe'den Hazard bombası! Teklif kabul edildi

    Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna flaş bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
  • Fenerbahçe'den Hazard bombası! Teklif kabul edildi

    İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Eden Hazard transferinde büyük aşama kaydettiğini duyurdu.
  • Fenerbahçe'den Hazard bombası! Teklif kabul edildi

    Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid, Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldız için yaptığı kiralama teklifini kabul etti. 
  • Fenerbahçe'den Hazard bombası! Teklif kabul edildi

    Sarı-lacivertliler, Hazard'ın 6 milyon euroluk maaşının büyük bölümünü ödemeyi kabul ederken, gözler şimdi 31 yaşındaki yıldızın vereceği karara çevrildi. 
  • Fenerbahçe'den Hazard bombası! Teklif kabul edildi

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  • Fenerbahçe'den Hazard bombası! Teklif kabul edildi

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  • Fenerbahçe'den Hazard bombası! Teklif kabul edildi

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  • Fenerbahçe'den Hazard bombası! Teklif kabul edildi

    Real Madrid'le Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Hazard'ın güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor. 
  • Fenerbahçe'den Hazard bombası! Teklif kabul edildi

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