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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den imza süreciyle ilgili açıklama! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den imza süreciyle ilgili açıklama!

        Fenerbahçe, olağanüstü genel kurul imza sürecinde sosyal medyada haksız algı yapıldığını ve sürecin Fenerbahçe ahlakı ve değerlerine uygun yürütüldüğünü açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 21:07 Güncelleme: 03.06.2025 - 21:07
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        İmza süreciyle ilgili açıklama!
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        Sarı-lacivertliler olağanüstü genel kurul öncesi toplanan imzalarla ilgili açıklama yaptı.

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alper Alpoğlu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Sosyal medya ortamında gün içerisinde olağanüstü genel kurul imza sürecinde kulübümüze teslim edilen belli sayıda imza beyannamelerinin imha edildiğine yönelik olarak, hiçbir şekilde kulübümüzün değerleriyle bağdaşmayacak seviyede haksız ve alçakça bir algı yürütüldüğüne şahit olduk. Olağanüstü genel kurul imza süreci ile ilgili olarak yapılması gerekenler kanun ve tüzük hükümlerinde açıkça belirlenmiş bulunmaktadır. Buna göre gerek noterler aracılığı ile gerekse kongre üyelerimiz tarafından bireysel olarak gönderilen imza beyannameleri kulübümüzün genel sekreterliği tarafından teslim alınmaktadır.

        Bununla birlikte Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde, kendilerine teslim edilen imza beyannameleri de belirli aralıklarla kulübümüzün genel sekreterliğine teslim edilmektedir. Teslim alınan imza beyannameleri tüzük hükümlerimiz gereğince ilgili kurullar tarafından değerlendirilmekte ve muhafaza edilmektedir. Söz konusu süreç, kanun ve tüzük hükümleri kadar Fenerbahçe ahlakı ve değerlerine uygun olarak yürütülmektedir.

        Fenerbahçe değerlerini anlamaktan, idrak etmek ve yaşamaktan uzak bu zavallı zihniyete camiamızın gerekli tepkiyi koymasını da mutlulukla karşıladığımızı belirtmek isterim. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, bugüne kadar olduğu gibi Fenerbahçe’mizin ve Fenerbahçelilerin hakları ve menfaatleri bundan sonra da korunmaya devam edecektir."

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