Fenerbahçe'den Mateo Kovacic bombası!
Transfer çalışmalarına devam eden ve kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Jose Mourinho, Manchester City forması giyen Hırvat yıldız Mateo Kovacic'in transfer edilmesini istedi.
Kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe için bomba bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Manchester City forması giyen Mateo Kovacic'i gündemine aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kendisine sunulan orta saha oyuncuları arasından en çok istediği ismin Hırvat yıldız olduğu belirtildi.
Haberde, Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirmek için yaklaşık 30 milyon euro bonservis ödemesi gerektiği ifade edilirken, sarı-lacivertli ekibin kiralama formülü üzerinde durduğu yazıldı.
MATEO KOVACIC KİMDİR?
Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, forma giydiği 46 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Oyunun iki yönünde de etkili bir performans ortaya koyan Kovacic'in kontratı 2027 yılında sona erecek.
Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını 104 kez terleten Kovacic, ümilli formayla 5 gol kaydetti.
EURO 2024'TE FORMA GİYDİ
Hırvatistan Milli Takımı'nda uzun yıllardır görev yapan Kovacic son olarak EURO 2024'te forma giydi. Gruptaki 3 mata da şans bulan tecrübeli oyuncu, bu maçlarda skor katkısında bulunamadı.