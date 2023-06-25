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Fenerbahçe'den Musa Barrow için takas formülü!

İtalyan basını, Bologna forması giyen Musa Barrow için Fenerbahçe'nin takas ve para teklifinde bulunduğunu yazdı. İşte takas olarak önerilen isim ve detaylar...

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  • Fenerbahçe'den Musa Barrow transferi için takas formülü!

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.
  • Fenerbahçe'den Musa Barrow transferi için takas formülü!

    Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katarak kanat ve forvet hattını güçlendiren sarı-lacivertliler, hücuma bir takviye daha yapmak istiyor.
  • Fenerbahçe'den Musa Barrow transferi için takas formülü!

    Bu doğrutuda hem kanat hem de forvette görev yapabilen Musa Barrow'u gündemine alan Fenerbahçe'nin transferi takasla bitirmeyi planladığı öne sürüldü. 
  • Fenerbahçe'den Musa Barrow transferi için takas formülü!

    DIEGO ROSSI VE PARA TEKLİFİ

    İtalyan basınında yer alan habere göre, Serie A ekibi Bologna'da forma giyen Gambiyalı futbolcu için Fenerbahçe'nin para ve Diego Rossi teklifinde bulunduğu kaydedildi.
  • Fenerbahçe'den Musa Barrow transferi için takas formülü!

    BOLOGNA'NIN BEKLENTİSİ 12 MİLYON EURO

    Öte yandan Bologna'nın Barrow için en az 12 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. 
  • Fenerbahçe'den Musa Barrow transferi için takas formülü!

    Geride bıraktığımız sezon Bologna formasıyla 35 maça çıkan 24 yşaındaki futbolcu, 3 gol atıp 8 de asist yaptı. 
  • Fenerbahçe'den Musa Barrow transferi için takas formülü!

    Bologna ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Barrow'un güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

     
  • Fenerbahçe'den Musa Barrow transferi için takas formülü!

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