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Valbuena, Koeman’la yaptığı görüşmede, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Galatasaray maçının önemini çok iyi biliyorum ve bu derbiyi daha önce yaşadım. Eğer beni oynatırsan, sahada ne kadar hırslı ve istekli olduğumu göreceksin” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Hollandalı çalıştırıcının ise bu talebi değerlendireceği yanıtını verdiği kaydedildi.