COMOLLI'YE RAĞMEN PRİM
Sabah'ın haberine göre;Fenerbahçe'de derbi öncesi seferberlik ilan eden Başkan Ali Koç, bu sezon bir ilke imza attı. Sarı-lacivertli yönetim, Ankaragücü mağlubiyeti sonrası pazartesi sabahı gittikleri Samandıra'da derbi maçına prim uygulaması yapacaklarını açıkladı.
Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray maçının kazanılması halinde Samandıra'da 11 milyon TL prim dağıtacak. Yeni yönetim, prim uygulamasını daha önce devreye sokmak istemiş ancak Sportif Direktör Damien Comolli bunun doğru olmadığını ifade ederek yönetimin girişimlerini her defasında engellemişti.
Yönetim bu kez Comolli'ye rağmen kararı aldı ve teknik heyet, futbolcular ile Samandıra personeline maçın kazanılması halinde prim sözü verdi. Primin dağıtım şeklini ise yönetim belirleyecek.
Maça 11'de başlayan, sonradan giren, kadroda olan ama oynamayan futbolcular farklı farklı ücretler alacak. Yönetimin sonuç gelmesi halinde bu uygulamayı önümüzdeki maçlarda da devam ettireceği kaydedildi. Eski Başkan Aziz Yıldırım da geçen sezon 12. haftada prim uygulamasına geçmiş ancak takım primi almayı hep son maçta kaçırmıştı.
Prim sistemini sezon başı kaldıran yönetim, Fenerbahçe derbisi öncesinde bu konuyu bir kez daha değerlendirirken "Galibiyet halinde sözleşmelerinde yazan ortalama 12-15 bin Euro maç başı parası ödenecek. Bu yüzden ekstra prime gerek yok'' görüşü öne çıkmıştı. Sarı-kırmızılı takımdan da prim yönünde herhangi bir talep gelmediği öğrenildi.
KOEMAN'IN DERBİ STRATEJİSİ
Şampiy10'un haberine göre; tarihin en kaos dolu günlerinden geçen Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki stratejisi belli. Ankaragücü maçının hemen ardından görevine son verilen Cocu’nun gitmesiyle yardımcısı olarak istifa etmediği için takımda kalan Erwin Koeman, takımı derbiye hazırlarken sürpriz yapmaya da hazırlanıyor.
Cocu’nun oynattığı 3-5-2 ve 4-4-2 sisteminin dışında Galatasaray maçına daha sağlam bir takımla çıkmayı hedefleyen Hollandalı, maçın kilidini çözecek orta saha için düğmeye bastı.
Fenerbahçe'nin geçen sezon oynadığı derbi maçları da izleyen teknik adam, Jailson özelinde önceliğini G.Saray’ın taktiğini bozmak üzere kurdu. Rakibi top kayıplarına zorlamak için baskıyı artırmaları gerektiğini söyleyen Koeman, Jailson dışında Eljif Elmas ve Benzia’ya sahada daha diri durmaları ve yardımlaşmaları konusunda uyarıda bulundu.
Maçın gidişatına göre çift forvete dönmeyi planlayan Koeman, idmanların başında yaptığı motivasyon konuşmasında, “Ligdeki durumumuz, oynadığımız futbol bunların hepsi G.Saray maçıyla değişebilir. Derbiye çıkacağız ve F.Bahçe’nin tarihi için bu maç çok önemli. Alacağınız bir galibiyet bütün havayı olumlu yönde değiştirir” ifadelerini kullandı.
ALİ KOÇ'TAN AYEW'E TEPKİ
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Andre Ayew ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Koç, yıldız oyuncuya daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade edip, Galatasaray maçıyla birlikte kendisinden beklenen performansı vermesini istedi.
Koç, "Sen bu takımın yıldızlarından birisin. Galatasaray maçı bu camia için en büyük maç. Artık kendini gösterme zamanın geldi. Daha fazla mücadele et, daha fazla sorumluluk al. Bu takımın sana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
Ayew dün sosyal medya hesabından Cocu ile bir fotoğrafını paylaştı ve "Harika bir kişi, harika bir koç. Seninle çalışmak onurdu. İyi şanslar patron" notunu düştü.
VALBUENA FORMAYI İSTİYOR
Fanatik'in haberine göre; Valbuena dünkü antrenmandan sonra Erwin Koeman’la özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu sezon Cocu tarafından kulübeye mahkum edilen Fransız futbolcu, derbide görev beklediğini söyledi.
Valbuena, Koeman’la yaptığı görüşmede, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Galatasaray maçının önemini çok iyi biliyorum ve bu derbiyi daha önce yaşadım. Eğer beni oynatırsan, sahada ne kadar hırslı ve istekli olduğumu göreceksin” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Hollandalı çalıştırıcının ise bu talebi değerlendireceği yanıtını verdiği kaydedildi.
Mathieu Valubena, 15 resmi maçın 8’inde kendisine şans vermeyen Phillip Cocu’nun ayrılmasının ardından dün sosyal medyada ilginç bir paylaşım yaptı. Fransız futbolcu, daha önce sponsorluk için çekilen ve tüm takımla birlikte en önünde Cocu’nun yer aldığı bir fotoğrafı, “Siyah giyinen adamlar” yazarak paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının tepki göstermesinin ardından Valbuena bu mesajını kaldırdı.
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