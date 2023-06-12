"Neden hala Ukrayna'da olduğumu merak ediyorsun değil mi? Ben hiçbir zaman korkak olmadım. Şimdi de olmadım, her şey çok zor durumda olduğunda da olmadım. Şu an içinde bulunduğumuz durumu biliyorsunuz. Bu durumu bahane ederek yazın Fenerbahçe'ye gidebilirdim. Ama 2 yıl önce Dinamo Kiev benimle görüştü ve beni ikna etti."