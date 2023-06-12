Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

Fenerbahçe'den son dakika haberleri... Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından görevini bıraktığını açıkladı. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak, listede hangi teknik direktörler yer alıyor? İşte son dakika haberinin detayları ve teknik direktörlük koltuğu için en büyük aday olan isim...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

    Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından görevini bıraktığını açıkladı.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

    Kupa finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, "Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktör değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim" dedi.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

    "Buradan derin izlerle ayrılıyorum." diyen Jesus, "Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bu ülkede büyük bir trajedi yaşandı, Türk halkının ne kadar büyük, ne harika bir halk olduğunu gördüm. Duygu dolu bir halk. Umarım tekrardan görüşürüz." ifadelerini kullandı.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

    Bu sezon Fenerbahçe'nin başında 52 maça çıkan Portekizli hoca, 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 2.21 puan ortalaması tutturdu. 
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

    Jesus'un vedasının ardından yeni teknik adamın kim olacağı merakla bekleniyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte detaylar...
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

    -Mircea Lucescu-

    Mircea Lucescu, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için en büyük aday konumunda. 
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

    77 yaşındaki Rumen hoca, Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşadı. Shakhtar Donetsk ile 2009 yılında Avrupa Kupası'nı da kaldıran Lucescu bir dönem, A Milli Takımımız'ın başında da görev yaptı. 
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

    Bu sezon Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in başında 34 maça çıkan Lucescu, 34 maçta 15 galibiyet 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı ve maç başında 1.86 puan ortalaması tutturdu.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

    FENERBAHÇE İTİRAFI

    Ukrayna takımı Dinamo Kiev'in Rumen teknik adamı Mircea Lucescu, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe ile ilgili bir itirafta bulunmuştu.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

    Ülkenin Rusya ile savaşta olmasına rağmen neden takımın başında kaldığını açıklarken, 77 yaşındaki Lucescu, Fenerbahçe ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

    "Neden hala Ukrayna'da olduğumu merak ediyorsun değil mi? Ben hiçbir zaman korkak olmadım. Şimdi de olmadım, her şey çok zor durumda olduğunda da olmadım. Şu an içinde bulunduğumuz durumu biliyorsunuz. Bu durumu bahane ederek yazın Fenerbahçe'ye gidebilirdim. Ama 2 yıl önce Dinamo Kiev benimle görüştü ve beni ikna etti."
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

    -Vincenzo Montella-

    Öte yandan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı sarı-lacivertlilerin hedefinde B planı olarak Vincenzo Montella bulunuyordu. 
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

    Vincenzo Montella da Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için adı en çok geçen hocalardan birisi... 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcının Adana Demirspor ile olan sözleşmesi sona erdi.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

    2021'de Adana Demirspor'un başına geçen Montella geçen sezon 1.51 puan ortalaması yakalarken bu sezon ise maç başına 1.86 puan elde etti.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

    Fenerbahçe teknik direktörlüğü için diğer adaylar ise şöyle:
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

    - Abdullah Avcı
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

    - Sergen Yalçın
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en büyük aday

    - Joachim Löw

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.