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Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Yeni teknik direktör açıklanıyor! Juve'nin yıldızına teklif yapıldı

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelen son bilgilere göre; Fenerbahçe'nin yeni hocası artık resmi açıklamaya kaldı. Öte yandan Juventus'un yıldızı için teklif yapıldı. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika gelişmeleri, yeni teknik direktör konusu ve transfer listesinde olan isimler....

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  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Yeni teknik direktör açıklanıyor! Juve'nin yıldızına teklif yapıldı

    Son dakika haberi... Jorge Jesus'un ayrılığının ardından birçok teknik direktörün adının anıldığı Fenerbahçe'de yeni hoca Vincenzo Montella olmak üzere.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Yeni teknik direktör açıklanıyor! Juve'nin yıldızına teklif yapıldı

    Adana Demirspor ile yollarını ayıran İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertliler ile anlaşma noktasına geldi. 
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Yeni teknik direktör açıklanıyor! Juve'nin yıldızına teklif yapıldı

    Hatta yönetimin transfer rotası hakkında 48 yaşındaki çalıştırıcı ile bir görüşme yaptığı ve raporunu hazır etmesini istediği öğrenildi. 
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Yeni teknik direktör açıklanıyor! Juve'nin yıldızına teklif yapıldı

    Türkiye'de 2 başarılı yıl geçiren tecrübeli teknik adamın, Serie A'dan da bazı isimleri önerdiği ve bu oyuncular üzerine yoğunlaşıldığı kaydedildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Yeni teknik direktör açıklanıyor! Juve'nin yıldızına teklif yapıldı

    JUVE'NİN YILDIZINA TEKLİF

    Fenerbahçe yeni sezon için çalışmalarına başlarken, Juventus'un yıldızına teklifini yaptı.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Yeni teknik direktör açıklanıyor! Juve'nin yıldızına teklif yapıldı

    İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalyan ekibi ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Kolombiyalı sağ bek Juan Cuadrado'ya, sarı-lacivertliler sözleşme teklifi yaptı.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Yeni teknik direktör açıklanıyor! Juve'nin yıldızına teklif yapıldı

    İddiaya göre İtalya'da teknik direktör Vincenzo Montella ve Edin Dzeko için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Montella'nın da beğendiği Cuadrado'ya 2 senelik sözleşme teklif etti.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Yeni teknik direktör açıklanıyor! Juve'nin yıldızına teklif yapıldı

    İstikrarlı bir oyuncu olarak göze çarpan Kolombiyalı yıldız bu sezon 47 resmi maça çıkarken takımına 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Yeni teknik direktör açıklanıyor! Juve'nin yıldızına teklif yapıldı

    DZEKO İLE GÖRÜŞÜLECEK

    Öte yandan Edin Dzeko'nun menajeri Fenerbahçe ile sözleşme detaylarını görüşmek için pazar günü İstanbul'da olacak.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Yeni teknik direktör açıklanıyor! Juve'nin yıldızına teklif yapıldı

    Alfredo Pedulla'nın haberine göre Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen ve bir süredir gündeminde olan Edin Dzeko ile hafta sonu bir görüşme gerçekleştirecek. 
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Yeni teknik direktör açıklanıyor! Juve'nin yıldızına teklif yapıldı

    Bu görüşmenin ardından ise transferin tamamlanması bekleniyor. 
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Yeni teknik direktör açıklanıyor! Juve'nin yıldızına teklif yapıldı

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sahada yer alan Edin Dzeko, 2021/22 sezonunun başında katıldığı Inter'in forması ile 101 maça çıkarken, 31 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. 
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Yeni teknik direktör açıklanıyor! Juve'nin yıldızına teklif yapıldı

    ORSOLINI TRANSFERİNDE SON DURUM

    Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Riccardo Orsolini’nin temsilcisiyle İtalya’da bir araya geldi. 
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Yeni teknik direktör açıklanıyor! Juve'nin yıldızına teklif yapıldı

    Oyuncunun şartları soruldu. Bologna, Orsolini için 13 milyon euro istiyor. 
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Yeni teknik direktör açıklanıyor! Juve'nin yıldızına teklif yapıldı

    Orsolini, Bologna’da yıllık 1.2 milyon euro net maaş kazanıyor. Fiorentina ve Napoli oyuncuya resmen talip.

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