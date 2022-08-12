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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de forvet transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor! İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

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  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor...

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Sarı-lacivertli camiada yeni golcünün kim olacağı merakla bekleniyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    İlk olarak Habertürk'ün duyurduğu Michy Batshuayi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Kanarya, Beşiktaş'ın eski golcüsü ile her konuda anlaştı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Chelsea ile görüşmelerde de mesafe alan Fenerbahçe yönetimi, transferi bitirme noktasına getirdi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Sörloth ve Maxi Gomez gibi adaylarla da görüşen yönetim, onay verdiği an Batshuayi transferi resmiyete kavuşacak.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    2016'da 39 milyon euro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olan Batshuayi, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Michy Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş'la ligde 33 maça çıkarken 14 gol attı ve 5 asist yaptı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    SZALAI İÇİN GÖRÜŞMELER

    Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai, takıma veda edebilir.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    İngiliz basını, Premier Lig ekibi West Ham United'ın Slovacko maçı öncesinde oyuncu için görüşmeler yaptığını yazdı.

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Szalai'nin sol bekte de forma giyebilmesinin oyuncuyu ön plana çıkardığı kaydedildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    West Ham'ın dışında Rus ekibi Zenit'in de oyuncu için ciddi aday olduğu belirtildi.

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