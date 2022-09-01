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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de forvet transferinde Maxi Gomez ismi rafa kalktı! 3 yeni aday gündemde! İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

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  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Fenerbahçe'de forvet transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor!
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    Sarı-lacivertli kulübün uzun süredir gündeminde yer alan Maxi Gomez konusunda son noktaya bir türlü ulaşılmadı.
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    Uruguaylı futbolcu, dün sürpriz bir şekilde Trabzonspor'la el sıkıştı.
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    YENİ ADAYLAR

    UEFA'ya yarın kadrosunu bildirecek olan Kanarya'nın gündeminde 3 yeni isim var...
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    FRANSA'DAN ICARDI İDDİASI

    Fransa'da yayın yapan L'Equipe, Galatasaray'la görüşmeler yürüten Mauro Icardi için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini haberleştirdi.
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    Habere göre Galatasaray, Ligue 1 şampiyonunu kadrosunda düşünmediği Arjantinli forvet oyuncusu için görüşmelere başladı ancak taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanmış değil. 
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    Bu esnada Fenerbahçe PSG'nin kapısını çaldı ve 29 yaşındaki futbolcunun transferi için Fransız ekibinin şartlarını sordu.
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    İTALYANLAR MURIEL DEDİ

    İtalyan basını ise Fenerbahçe'nin Atalanta'dan Luis Muriel'i istediğini yazdı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    31 yaşındaki forvet için yapılan görüşmelerin henüz anlaşma aşamasına gelinmediği belirtildi.

     
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    Sturm Graz'dan Hojlund'u kadrosuna katan Atalanta'nın Kolombiyalı oyuncunun gidişine onay verebileceği kaydedildi.

     
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    SON ADAY AZMOUN

    Fenerbahçe'de forvet için son aday ise Bayer Leverkusen'den Sardar Azmoun...
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

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    İranlı oyuncu için Fenerbahçe girişimde bulundu. Leverkusen ayrılığa sıcak bakıyor.

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Zenit'te 104 maçta 62 gol ve 23 asist üreten Azmoun, Alman ekibinde ise 16 maçta sadece 1 gol ve 3 asistlik katkı yapabildi.

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