Fenerbahçe'de gündem transfer: Cristian Medina ve Kieran Trippier
Fenerbahçe, Arjantin ekiplerinden Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki Cristian Medina'yı kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, genç oyuncu için yeni bir teklif yaptığı belirtildi. Öte yandan Sky Sports, Fenerbahçe'nin İngiliz bek Kieran Trippier'i de gündemine aldığını yazdı
Gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen genç orta saha oyuncusu Cristian Medina'nın transferi için resmi görüşmelerine devam ediyor.
Haberde, Arjantin ekibinin son olarak Fenerbahçe'den 15 milyon dolar değerinde bir teklif aldığı ve bu tutara sonraki satıştan %20 payın da dahil edildiği belirtildi. Fenerbahçe'nin kısa süre içinde bir yanıt almasının beklendiği aktarıldı.
Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Cristian Medina, hem merkez orta saha hem de on numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, 155 maçta 9 gol ve 11 asist kaydetti.
Güncel olarak Arjantin U23 forması da giyen oyuncu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 4 maçta görev aldı.
TRIPPIER DE GÜNDEMDE
Öte yandan Sky Sports'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, İngiliz ekibi Newcastle United'da forma giyen İngiliz bek Kieran Trippier'i de gündemine aldı. İngiliz yıldızla Türkiye'den Beşiktaş ve Eyüpspor'un da ilgilendiği öne sürüldü.
Haberde, 3 ekibin de İngiliz yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istedikleri ve Newcastle United ile temas kurdukları belirtildi.