3 | 11

Fenerbahçemizin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin muhteşem atmosferinde oynayacağı maçları, özel konsept ve sunumlar eşliğinde izlemek için hazırlanan Fenerbahçe Futbol Ağırlama Paketleri, Fenerbahçe maç günlerini 'özel bir gün' olarak ele alıp maç günü heyecanına farklı bir yorum getirecek.