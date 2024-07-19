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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Wesley bombası! Teklifi duyurdular... - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Wesley bombası! Teklifi duyurdular...

        Süper Lig'de transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Wesley için resmi görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 10:45 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:45
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        Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda ilk olarak takımın başına Jose Mourinho'yu getirmişti.

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        Ardından transferde gaza basan Sar-Lacivertliler, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.

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        Fenerbahçe için sürpriz bir kanat transferi iddiası daha gündeme geldi.

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        UOL Esporte'de yer alan habere göre, sarı-lacivertli takım, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki Wesley ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin bu transfer için Corinthians ile temasa geçtiği ve görüşmelere başladığı kaydedildi.

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        18 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

        Fenerbahçe'nin bu transfer için 18 milyon euro'yu gözden çıkardığı ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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        Corinthians'ın ise genç futbolcusu için beklentisinin 18 milyon euro'dan daha fazla olduğu kaydedildi. Brezilya temsilcisinin Wesley için sezon başında 30 milyon euro'luk bir bonservis belirlediği ancak şu anda söz konusu rakamdan daha az bir bedele pazarlıklara açık olduğu iddia edildi.

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        Bu sezon Corinthians formasının 38 kez giyen Wesley, 5 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun, takımıyla 2027 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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