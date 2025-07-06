Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
Gelecek sezon için transfer planlamasını sürdüren Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için flaş bir karar aldı. Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Faslı futbolcu, beklenen bonservis teklifinin gelmemesi halinde takımda tutulacak.
Fenerbahçe yeni sezona güçlü bir kadroyla girmenin hesaplarını yapıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, bir yandan da takımın iskeletini bozmak istemiyor.
Jhon Duran’ı İstanbul’a getiren Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcuyla kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalamayı hedefliyor.
Bu gelişmenin ardından, Youssef En-Nesyri’nin takımdaki geleceği de merak konusu oldu.
TRT Spor'un haberine göre; Sarı lacivertlilerin, astronomik bir teklif gelmemesi halinde Faslı futbolcuyu yeni sezon planlamasında düşündüğü öğrenildi.
Sarı lacivertlilerin, astronomik bir teklif gelmemesi halinde Faslı futbolcuyu yeni sezon planlamasında düşündüğü öğrenildi.
En-Nesyri, 2024-2025 sezonunda 52 maçta forma giydi. Bu maçların 35’ine 11’de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 30 gole imza attı. 5 kez asist yapan Youssef En-Nesyri, takımın en golcü oyuncusu olarak ön plana çıktı.