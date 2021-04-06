Ancak bu tercih edilen oyunda Pelkas ve Ozan önemli, ama yeterli olduklarını söylemek zor. Ve her ne kadar golde olduğu gibi çok etkili ortalar yapıp, takımın en önemli asist silahı olsa da Caner’in yarattığı savunma zaafları Milli Takım’da olduğu gibi soruna yol açtı.