FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?



Fenerbahçe, Dinamo Kiev rövanş maçının bilet satış tarihleri ve fiyatları şu şekilde:



23.07.2022 Cumartesi günü saat 11.00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)



24.07.2022 Pazar günü saat 11:00 itibariyle Fenerbahçe Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)



25.07.2022 Pazartesi günü saat 11:00 itibariyle de biletler genel satışa sunulacaktır.



Satışlar sadece www.'passo.com.tr üzerinden alınacaktır.



Bilet fiyatları şöyle:



Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL



Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL



Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL



Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL



Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL



Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL



Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL



Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL