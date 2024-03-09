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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe eski başkanı Tahsin Kaya vefat etti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe eski başkanı Tahsin Kaya vefat etti

        Fenerbahçe'de 1986-1989 yılları arasında başkanlık yapan Tahsin Kaya 87 yaşında vefat etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 20:25 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:25
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        Fenerbahçe eski başkanı Kaya hayatını kaybetti
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        Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "1986-1989 yılları arasında Fenerbahçemizin başkanlığını yapan, 3117 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz ve kulübümüze büyük emekleri olan Tahsin Kaya’nın vefat haberini çok büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İş insanı olarak Türkiye ekonomisine büyük katkıları olmuş Tahsin Kaya, Fenerbahçemizde başkanlık yaptığı 3 yıllık döneminde sayısız başarılar kazanmıştır. Özellikle de 1988-89 sezonunda tarihi bir başarı yakalamıştır. 1988-89 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçemiz, o sezon 21. Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, kaydettiği 103 golle Süper Lig tarihinin en golcü takımı olarak tarihe geçti.Tahsin Kaya’nın başkanlık döneminde Fenerbahçemiz, 1988-89 sezonunda Başbakanlık Kupası’nın da sahibi olmuştu. Merhum Başkanımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

        Tahsin Kaya için 11 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10.00’da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde tören düzenlenecek. Törenin ardından cenaze Sakarya Geyve Merkez Camii’nden ikindi namazına müteakip defnedilecek.

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