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Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yeni forma fiyatları...

Fenerbahçe'de 2023-2024 sezonu formaları görücüye çıkıyor. Sarı lacivertlilerin yeni sezonda giyeceği formalar, takımın forma sponsoru Puma'nın tanıtımı ile taraftarların beğenisine sunulacak. Peki, Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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  • Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe yeni sezon formaları ne kadar ve kaç TL?

    Fenerbahçe'nin forma tedarikçisi olan Puma'nın dün (19 Haziran Pazartesi) resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada; "Yarını bekleyin" ifadeleri kullanılmıştı. "Daima Fener" sloganıyla duyurulan lansmana dair bilgileri bir araya getirdik...
  • Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe yeni sezon formaları ne kadar ve kaç TL?

    FENERBAHÇE FORMA LANSMANI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe'nin forma lansmanı bugün gerçekleştirilecek. Fenerbahçe'nin resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazası, söz konusu lansmanın bugün saat 12:00 ile 18:00 sıralarında gerçekleştirileceğini duyurdu.

    Söz konusu lansmanın FB TV'den canlı yayınlanması bekleniyor.
  • Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe yeni sezon formaları ne kadar ve kaç TL?

    FENERBAHÇE 2023-2024 SEZONU FORMALARI NE KADAR?

    Fenerium'dan sunulan Fenerbahçe'nin yeni sezon forması, 1.399 TL'den satışa çıktı. Söz konusu formalar çocuklar için 1.294, bebekler için ise set olarak yine aynı fiyata taraftarların beğenisine sunuldu.
  • Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe yeni sezon formaları ne kadar ve kaç TL?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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