FENERBAHÇE 2023-2024 SEZONU FORMALARI NE KADAR?



Fenerium'dan sunulan Fenerbahçe'nin yeni sezon forması, 1.399 TL'den satışa çıktı. Söz konusu formalar çocuklar için 1.294, bebekler için ise set olarak yine aynı fiyata taraftarların beğenisine sunuldu.