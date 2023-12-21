Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin bahis oranları açıklandı!
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. İşte derbinin oranları...
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesinde iddaa.com'da oranlar belli oldu.
Maça ev sahibi olarak çıkacak olan Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.08 oran belirlendi.
Konuk ekip Galatasaray'ın derbide oranı 2.73 olarak açıklandı. Beraberliğe 3.50 oran verildi.
Derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.51 oran açıklanırken; 2.5 Alt'ın oranı 2.16 olarak duyuruldu.
Öte yandan derbide penaltı olma ihtimaline 2.42 oran belirlendi. Penaltı olmaz seçeneğine verilen oran 1.37 olarak açıklandı.