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Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep | CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Fenerbahçe, Cemil Usta Sezonu'ndaki ilk maçında ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'le karşı karşıya geliyor

Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep

Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe ile Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken Gazişehir Gaziantep ise ligdeki ilk mücadelesinde Kadıköy deplasmanına ayak basıyor.

FENERBAHÇE - GAZİŞEHİR GAZİANTEP

SAAT: 20.00
HAKEM: Arda Kardeşler
STAT: Ülker
YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Diarar, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Kruse, Muric
YEDEKLER: Harun, Mehmet Ekici, Tolga, Ferdi, Sadık, Allahyar, Zajc, Deniz, Alper, Murat
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Olkowski, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Morais, Aziz Tetteh, Jefferson, Chibsah, Pawlowski, Kayode
YEDEKLER: Yuri, Oğuz, Ulaş, Erdem, Diarra, Gökhan, Kubilay, Kenan, Muğdat, Ali
TEKNİKDİREKTÖR: Marius Sumudica

Ligde son 5 yılda şampiyonluk hedefinden uzak kalan sarı-lacivertliler, yeni sezona 2013-2014'te son şampiyonluğunu elde ettiği dönemde takımı çalıştıran Ersun Yanal ile 4. yıldızı takmanın hesaplarını yaparak giriyor. Geçen sezon ligi 6. sırada bitiren ve yeni sezonda Avrupa kupalarına katılamayacak olan Fenerbahçe, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

 

FENERBAHÇE 9 TRANSFER YAPTI

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde 9 transferle kadrosunu güçlendirdi. Stoper, sol bek, 6 numara ve forvet arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Max Kruse kadroya katıldı. Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra geçen sezon kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan ve Diego Reyes'de takıma dahil oldu.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde 16 futbolcuyla ise yollarını ayırdı.

GAZİŞEHİR 'YENİ TAKIM' KURDU!

Süper Lig'e tarihinde ilk kez yükselen Gazişehir Gaziantep kadrosunu neredeyse baştan aşağı yeniledi. Gazişehir Gaziantep çoğu bonservisle tam 15 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Patrick Twumasi ve Olarenwaju Kayode'yi kiralık olarak renklerine bağlayan Gazişehir Gaziantep, Souleymane Diarra, Bartlomiej Pawlowski, Junior Morais, Raman Chibsah, Ulaş Zengin, Muğdat Çelik, Alin Tosca, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Yuri Lodygin, Jean-Arnel Kana Bıyık, Abdul-Aziz Tetteh ve Güray Vural'ı ise bonservisleriyle transfer etti.

HÜCUM HATTI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli revizyona gitti. Sözleşmesi biten oyuncuların tamamıyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli isimler kattı. Geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük problem yaşayan Fenerbahçe, özellikle hücum hattında önemli değişiklik yaptı.

Kiralık Islam Slimani ve sözleşmesi sona eren Roberto Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe, santrfor bölgesini geçen sezon ligde önemli bir performansa imza atan Vedat Muric ile güçlendirdi.

Uzun süre kamuoyunu meşgul eden Vedat Muric transferinin dışında forvet hattına İranlı genç oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i katan sarı-lacivertliler, forvet arkası ve kanat bölgesine de önemli isimleri aldı. Fenerbahçe, sağ kanatta oynayan Victor Moses'ın yanı sıra bu bölgeye Deniz Türüç transferini yaparken, Mathieu Valbuena'dan boşalan sol açık pozisyonuna ise Garry Rodrigues'i transfer etti. Sarı-lacivertliler, hücum hattını Max Kruse transferiyle güçlendirdi.

KANARYA EVİNDE İYİ BAŞLIYOR!

Fenerbahçe, iç sahadaki açılış maçlarında fazla zorlanmıyor. Kadıköy'de Ülker Stadı'nda yarın sezona "merhaba" diyecek sarı-lacivertliler, 62. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 39 açılış maçının 31'ini kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti.

SON YENİLGİSİ 2003'TE!

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı. Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 6 ilk hafta maçını da kazanmayı bildi.

61 MAÇIN 39'UNU KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarında 39 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

ÜLKER STADI

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