Teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle bir hava yakalayan ve ligde iç sahada 6 maçta 14 puan toplayan Fenerbahçe'de, 2 haftalık araya Sivasspor'a karşı alınan galibiyetle girilmesi Samandıra'da bu aranın keyifli geçmesini sağladı. Sezon başından beri küme düşme hattından bir türlü kurtulamayan Sarı-Lacivertliler, ligin finalini iyi bir şekilde yapmak için yoğun bir çaba gösteriyor.

Teknik direktör Ersun Yanal da oyuncularının moral durumundan memnun olurken, kazanma alışkanlığının geliştiğini ve alınan birçok galibiyetin geri dönüşle gerçekleşmesinin takımı mental açıdan yukarıya ittiğini düşünüyor. Oyuncularına yeni bir hedef de belirleyen Ersun Yanal, Ankaragücü ve Galatasaray ile oynanacak maçların kazanılması halinde ligi iyi bir yerde bitirebileceklerini ve 3 maç üst üste kazanarak bir ilki başaracaklarının altını çizdi.

Bu sezon sadece 1 defa 2 maç üst üste kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe'de futbolcular da bu iki maçı kazanarak bir ilki başarmayı hedefliyorlar. Ankaragücü maçının çok zor geçeceği konusunda hem fikir olan futbolcular aralarında yaptıkları konuşmalarda "Ankaragücü maçı çok zor olacak. Fakat bu maçı kazanmak hem deplasmandaki galibiyet hasretini bitirecek, hem de özgüvenimizi iyice yukarı çıkaracak. Galatasaray maçına da çok daha moralli çıkmamızı sağlayacak. Bu yüzden bu maçı kazanmak bizi bambaşka bir noktaya getirebilir" ifadelerini kullanıyorlar.