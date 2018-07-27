Andre Ayew transferiyle şova başlayan Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Fernandao'nun satılması sonrası bu mevkide tek isim olarak Roberto Soldado kalırken Sarı-Lacivertliler, eski golcüsü Vincent Janssen'i tekrar kiralama konusunda girişimlerini hızlandırdı.

İngiliz ekibi Tottenham'la aradaki ufak pürüzleri halletmeyi amaçlayan sportif direktör Damien Comolli, Hollandalı golcüyü Benfica ile 7 ya da 8 Ağustos'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında kadroda yer almasını hedefliyor.







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