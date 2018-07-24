Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe, Vincent Janssen'in transferinde mutlu sona yaklaştı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Vincent Janssen, sarı-lacivertli takıma dönmek istiyor. Kulübüyle yaptığı görüşmelerde ısrarını sürdüren Janssen, gelen tüm teklifleri reddetti. Tottenham oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak ya da bonservisiyle satmak istiyordu ancak Janssen'in ısrarı sonuç verdi. Transferin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

İngiltere'den Sky Sports da okuyucularına duyurduğu haberde, Fenerbahçe'nin Janssen'i kiralamak için teklifte bulunduğunu duyurdu. Teknik direktör Pochettino'nun oyuncuyu kadroda düşünmediği belirtildi.

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