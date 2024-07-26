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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Tina Charles'ı kadrosuna kattı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Tina Charles'ı kadrosuna kattı

        Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, formasını daha önce de giyen ABD'li Tina Alexandria Charles ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:11 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:11
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        Fenerbahçe'de potada transfer!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Tina Charles'ı kadrosuna kattı.

        Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2014-15 sezonunda da Çubuklu formamızı başarıyla terleten, Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluklarımızda pay sahibi olan Amerikalı uzun oyuncu Tina Alexandria Charles ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

        Açıklamada, "Tina Charles'a 'Ailemize tekrar hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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