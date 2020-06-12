Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor... Yeni tip korona virüs (Kovid-19) pandemisi sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son 6 maçında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, kalan bölüm öncesinde iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Felatte, Deniz, Gustavo, Ozan, Mehmet, Ferdi, Rodrigues, Mevlüt

YEDEKLER: Harun, Emre, Tolgay, Tolga, Allahyar, Zajc, Jailson, Murat, Ömer Faruk Beyaz, Muric

TEKNİKSORUMLU: Tahir Karapınar

KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets

TAHİR KARAPINAR İLE İLK KEZ

Fenerbahçe'de Kayserispor karşısında takımın başında Tahir Karapınar yer alacak. Eski teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan sarı-lacivertlilerde son olarak altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen Karapınar, takımın başında sahaya çıkacak.

48. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 47 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 49 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

FENERBAHÇE SON 7 MAÇTA BİR KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 7 maçtan birini kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Geçen sezon ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında bu sezonki tek lig maçını da yine Kayserispor sahasında 1-0 kazandı. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 7 müsabakada taraftarlar toplam 29 gol izledi.

İSTANBUL'DA 22. MAÇ

İki takım arasında bugüne dek İstanbul'da oynanan 21 maçta Fenerbahçe 16, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul'da son 3 lig maçı oldukça gollü skorlarla tamamlandı. Ekipler arasındaki İstanbul'daki son maçı Kayserispor 3-2 kazanırken, ondan önce buradaki 2 karşılaşma 3-3'lük skorlarla sonuçlandı. Fenerbahçe'nin seyircisi önündeki 58 golüne, Kayserispor 27 golle yanıt verdi. Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

87 GÜNLÜK ARA SONA ERDİ

Süper Lig'e, 16 Mart'ta oynanan 26. haftanın son karşılaşması olan Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından Kovid-19 nedeniyle ara verilmişti. Lig heyecanı, 87 günlük aradan sonra Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor müsabakalarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilen müsabakalar seyircisiz oynanıyor. Seyircisiz karşılaşmalarda futbolcular dahil toplam 296 kişi stadyumda bulunuyor.

ÜLKER STADI HAZIR

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki iç saha maçlarında Ülker Stadı'nda yer almak üzere taraftar kartonetleri yerleştirildi. Sezon sonuna kadar iç sahada oynanacak karşılaşmalar için "sevdikseni.fenerbahce.org" sitesine fotoğraflarını yükleyen taraftarların binlerce kartoneti tribünlerde yer alıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra salgın döneminde görevlerini fedakarca yerine getirdikleri sırada hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğrafları da tribünde bulunacak. Bu arada geçen yıl "Fener Ol" projesi ile çıkarılan formada imzaları yer alan, kulübün tarihinde iz bırakmış futbolcuların maketleri de tribünlere yerleştirildi.