Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Kayserispor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Halil Umut Meler oturacak. Meler'e, AVAR olarak Oğuzhan Uğurlu eşlik edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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