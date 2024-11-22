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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Kayserispor’a konuk olacak - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Kayserispor’a konuk olacak

        Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 23 Kasım Cumartesi (yarın) Bellona Kayserispor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:49 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:49
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        Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü (yarın) Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

        RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak.

        Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

        Jose Mourinho’nun ekibinde Bellona Kayserispor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

        Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü, maçta forma giyemeyecek.

        İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder ise oynayabilecek durumda.

        Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Kayseri’ye gidecek.

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