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Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam Dinamo Kiev'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak. Peki Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin Kiev karşısındaki muhtemel 11'i ve tüm detaylar...

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    Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak.
  • Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Kiev maçı hangi kanalda, şifreli mi? FB maçı şifresiz canlı yayın kesintisiz izleme

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
  • Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Kiev maçı hangi kanalda, şifreli mi? FB maçı şifresiz canlı yayın kesintisiz izleme

    Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.
  • Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Kiev maçı hangi kanalda, şifreli mi? FB maçı şifresiz canlı yayın kesintisiz izleme

    FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

    Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. 
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    Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.
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    SAVUNMA SIKINTISI

    Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Kiev maçı öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor. Güney Koreli stoper Kim Min-jae, transfer görüşmeleri sebebiyle Dinamo Kiev maçlarının kadrosuna yazılmamıştı. İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu.
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    Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde kadroda yer alan Willian Arao ve Filip Novak, bu bölgeye alternatif olarak düşünülüyor.
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    JESUS'UN MUHTEMEL 11'İ

    Altay Bayındır
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    Bright Osayi-Samuel
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    Marcel Tisserand
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    Attila Szalai
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    Ferdi Kadıoğlu
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    Willian Arao
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    İsmail Yüksek
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    Enner Valencia


 

 

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