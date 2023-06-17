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Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı! Ali Koç konuşmasına devam edemedi

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkan Ali Koç'un konuşma yaptığı sırada salonda üyeler arasında kavga çıktı. Yaşanan tartışmaların ardından Ali Koç konuşmasına devam edemezken, genel kurula 15 dakika ara verildi.

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HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Olağan Mali Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında üyeler arasında gerginlik çıktı.
  • Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı! Ali Koç konuşmasına devam edemedi

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda kulüp başkanı Ali Koç'un konuşması sırasında tartışma yaşandı.
  • Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı! Ali Koç konuşmasına devam edemedi

    Başkan Ali Koç kürsüye çıkarken "Söylesene Ali Başkan bu ne biçim Fenerbahçe" şeklinde tezahürat yaparak tepki gösteren kongre üyeleri, başkanın konuşması sırasında da "Taraftar İstifa" diye bağırarak konuşmaya tepki koydu.
  • Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı! Ali Koç konuşmasına devam edemedi

    Ardından başkanın "Biz başarısızlığı isteyerek mi yapıyoruz" sorusuna tribünlerden alaycı bir dille "evet" şeklinde yanıt verilince başkan Koç, "Aferin sana evet bilerek yapıyoruz" diye cevap verdi.
  • Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı! Ali Koç konuşmasına devam edemedi

    Bunun üzerine ise kongrede bazı üyeler arasında tartışma ve kavga çıktı. 
  • Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı! Ali Koç konuşmasına devam edemedi

    Salondaki gerginlik güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yatıştırılırken, olaylara sebebiyet veren bir kaç üye de salon dışına çıkarıldı. 
  • Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı! Ali Koç konuşmasına devam edemedi

    Başkan Ali Koç, açıklamalarına devam etmek için salondaki gerginliğin bitmesini bekledi.
  • Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı! Ali Koç konuşmasına devam edemedi

    Sonrasında ise Uğur Dündar olağan mali genel kurula 15 dakika ara verildiğini açıkladı.
  • Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı! Ali Koç konuşmasına devam edemedi

    Verilen aranın ardından Ali Koç konuşmasına devam etti.
  • Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı! Ali Koç konuşmasına devam edemedi
  • Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı! Ali Koç konuşmasına devam edemedi

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