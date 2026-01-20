Habertürk
        Fenerbahçe Medicana avantaj peşinde - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana avantaj peşinde

        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın Slovenya'nın OK Alpacem Kanal ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 10:25 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:25
        Fenerbahçe Medicana avantaj peşinde!
        CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yarın Slovenya ekibi OK Alpacem Kanal ile deplasmanda karşılaşacak.

        Sportna Dvorana'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

        Karşılaşmada Bartlomiej Adamczyk (Polonya) ve Rene Cinatl (Çekya) hakem ikilisi görev yapacak.

        CEV Kupası 16'lı final turundaki iki maçta da Sırbistan takımı Radnicki'yi 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 8'li final turuna yükseldi.

        Mücadelenin rövanşı 28 Ocak Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

