Fenerbahçe Medicana'da 7 ayrılık!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla devam edilmeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Meliha Diken, Dicle Nur Babat, Magdalena Stysiak, Hristina Vuchkova, Bojana Drca, Elitsa Atanasijevic ve Özlem Güven ile yollar ayrıldı.

Açıklamada, "Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.