Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken zirvede hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe, sezonun ilk devresinde 2-1 mağlup olduğu Giresunspor ile bu kez deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında sürpriz bir kayıp daha yaşadı. İşte, söz konusu karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerin şampiyonluk ihtimalleri...