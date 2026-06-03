Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin 120. yıl formaları tanıtıldı

        Fenerbahçe'nin 120. yıl formaları tanıtıldı

        Fenerbahçe'nin 120. yıl logolu 2026-2027 sezonu formalarının tanıtımı çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 19:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte F.Bahçe'nin 120. yıl formaları

        Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtım organizasyonu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan Fenerium Maraton Mağaza'da gerçekleştirildi. İş, spor ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan lansmanda ilk olarak konuşmalar yapıldı.

        SADETTİN SARAN: FORMALAR REKOR KIRACAK

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün burada sadece yeni formalarımızı değil, 120 yıllık paha biçilemez bir mirasın simgesinde camiamızla buluşturuyoruz. Bu sezon 120. yılımızı kutlayacağız. Formalar çok güzel sizler de çok beğeneceksiniz. Orada da ayrıca rekorlar kırılacak. Bize kısmet olmayacak ama olsun. Bizden sonraki yönetim bu formalarla rekor kıracak. 3 formadan hangisinin güzel olduğuna çok zor karar vereceksiniz. Emeği geçen herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        EFSANE FUTBOLCULAR FORMALARI TANITTI

        Yeni sezon formaları için hazırlanan film katılımcılara izletilirken, formanın; 'unutulmayan zaferlerden, gelip geçmeyenlerden, modadan, yağmurluktan, vazgeçilmez bir tutkudan, Fenerbahçe ruhundan' yapıldığına dikkat çekildi. Daha sonra sarı-lacivertli formayla başarılar elde etmiş, kupalar kazanmış sporcular ve altyapıda oynayan isimler de yeni sezon formalarını giyerek defile yaptı. Lansmana eski futbolculardan Gökhan Gönül, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Elvir Bolic, Ogün Temizkanoğlu, Şenol Çorlu, Cem Pamiroğlu, Alpaslan Eratlı, Cemil Turan katıldı.

        Program efsane futbolcular ve yönetim kurulunun toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kabine Beştepe'de toplanıyor

        Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda ABD-İran müzakereleri, Terörsüz Türkiye süreci ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin temin edilmesi gibi kritik başlıklar masaya yatırılacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Polat'ların koruması öldürüldü
        Polat'ların koruması öldürüldü
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        İran yine Trump'ı yalanladı: Biz yanıt vermedik
        İran yine Trump'ı yalanladı: Biz yanıt vermedik
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Sigorta masraf değil
        Sigorta masraf değil
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Metroda ünlü var!
        Metroda ünlü var!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!