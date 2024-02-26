Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 27 Şubat Salı günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King kadroya alınmadı. Henüz hazır olmayan Fred'in yanı sıra Çağlar Söyüncü de kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Sakatlığını atlatan Bright Osayi-Samuel ise kadroda yer aldı.