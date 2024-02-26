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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacağı Ankaragücü maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve Joshua King'in yanı sıra Fred ve Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 19:49 Güncelleme: 26.02.2024 - 19:49
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 27 Şubat Salı günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

        Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King kadroya alınmadı. Henüz hazır olmayan Fred'in yanı sıra Çağlar Söyüncü de kamp kadrosuna dahil edilmedi.

        Sakatlığını atlatan Bright Osayi-Samuel ise kadroda yer aldı.

        Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Efekan Karayazı, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

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