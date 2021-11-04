Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 puanla 3. sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt (1-1) ve Royal Antwerp (2-2) ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'a ise 3-0 yenildi. Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi gruplarında ilk galibiyetini almaya çalışacak.