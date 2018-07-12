Serie A'ya 3 yıl aradan sonra dönen Parma, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves ile bir yıllığına anlaşmaya vardı. Parma Kulübü'nden yapılan açıklamada, İskoç Ligi takımlarından Rangers'tan ayrılan 36 yaşındaki Bruno Alves ile bir yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Portekizli oyuncu birkaç günlük iznin ardından yeni takımına katılacak. Geçen sezonu Rangers'ta geçiren Bruno Alves, sırasıyla Porto, Farense, Vitoria Guimaraes, AEK Atina, Zenit, Fenerbahçe ve Cagliari'de forma giymişti. Alves, Fenerbahçe'de geçirdiği 3 sezonda 1 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Tecrübeli savunmacı, 94 kez giydiği Portekiz Milli Takımı'nın formasıyla 11 gole imza atmıştı.