Fenerbahçe'nin EuroLeague play-off turundaki rakibi Zalgiris!
EuroLeague'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte play-off ve play-in eşleşmeleri de belli oldu. Fenerbahçe Beko, play-off turunda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile eşleşti.
EuroLeague'de cuma gecesi alınan sonuçlar şu şekilde:
Zalgiris-Paris: 85-79
Monaco-Hapoel Tel Aviv: 105-85
Dubai-Valencia: 85-95
Panathinaikos-Anaolu Efes: 97-62
Barcelona-Bayern Münih: 95-69
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
(1) Olympiacos-(8) Play-in’den gelecek takım
(2) Valencia)-(7) Play-in’den gelecek takım
(3) Real Madrid- (6) Hapoel Tel Aviv
(4) Fenerbahçe Beko-(5) Zalgiris
PLAY-IN EŞLEŞMELERİ
Panathinaikos-Monaco (Kazanan 7. sırayı elde edecek ve Valencia’nın rakibi olacak. Kaybeden, play-in'de 8. sırayı almak için bir maç daha oynayacak.)
Barcelona-Kızılyıldız (Kazanan, Panathinaikos-Monaco mağlubu ile sekizinci sıra için oynayacak)
Play-in karşılaşmaları, 21 Nisan Salı ve 24 Nisan Cuma tarihlerinde oynanacak.
Play-off maçları ise 28 Nisan ile 13 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Üç galibiyet alan takımlar Atina’daki Final Four’da oynama hakkını elde edecek.