        Fenerbahçe'nin EuroLeague play-off turundaki rakibi Zalgiris!

        Fenerbahçe'nin EuroLeague play-off turundaki rakibi Zalgiris!

        EuroLeague'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte play-off ve play-in eşleşmeleri de belli oldu. Fenerbahçe Beko, play-off turunda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile eşleşti.

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 00:23 Güncelleme:
        İşte F.Bahçe'nin rakibi!

        EuroLeague’de normal sezon sona ererken, play-in ve play off eşleşmeleri de belli oldu.

        Temsilcimiz Fenerbahçe, normal sezonu 4. sırada tamamladı ve play-off'ta ligi 5. basamakta bitiren Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile eşleşti.

        EuroLeague'de cuma gecesi alınan sonuçlar şu şekilde:

        Zalgiris-Paris: 85-79

        Monaco-Hapoel Tel Aviv: 105-85

        Dubai-Valencia: 85-95

        Panathinaikos-Anaolu Efes: 97-62

        Barcelona-Bayern Münih: 95-69

        PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

        (1) Olympiacos-(8) Play-in’den gelecek takım

        (2) Valencia)-(7) Play-in’den gelecek takım

        (3) Real Madrid- (6) Hapoel Tel Aviv

        (4) Fenerbahçe Beko-(5) Zalgiris

        PLAY-IN EŞLEŞMELERİ

        Panathinaikos-Monaco (Kazanan 7. sırayı elde edecek ve Valencia’nın rakibi olacak. Kaybeden, play-in'de 8. sırayı almak için bir maç daha oynayacak.)

        Barcelona-Kızılyıldız (Kazanan, Panathinaikos-Monaco mağlubu ile sekizinci sıra için oynayacak)

        Play-in karşılaşmaları, 21 Nisan Salı ve 24 Nisan Cuma tarihlerinde oynanacak.

        Play-off maçları ise 28 Nisan ile 13 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Üç galibiyet alan takımlar Atina’daki Final Four’da oynama hakkını elde edecek.

