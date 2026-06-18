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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin futbol direktörü Oğuz Çetin oldu!

        Fenerbahçe'nin futbol direktörü Oğuz Çetin oldu!

        Fenerbahçe'de başkanlığa Aziz Yıldırım'ın seçilmesinin ardından görevlendirmeler yapılırkan, futbol direktörlüğe ise Oğuz Çetin getirildi. Oğuz Çetin, "Her şeyin bilincinde ve beklentilerin farkındayım." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 13:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe'nin futbol direktörü Oğuz Çetin!

        Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın seçilmesinin ardından görevlendirmeler yapılmaya devam ediyor...

        Teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, futbol direktörü olarak Oğuz Çetin'in getirildiğini duyurdu.

        "BEKLENTİLERİN FARKINDAYIM"

        Bu göreve geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, hep birlikte bu göreve hazırız. Çok mutluyum; her şeyin bilincinde ve beklentilerin farkındayım. Bunların üstesinden gelecek ortak akla sahibiz.

        "SAMANDIRA'NIN ENERJİSİNİ YÜKSELTECEĞİZ"

        Fenerbahçe taraftarının oyun beklentisini biliyoruz. 103 gollü senedeki gibi, taraftarın sevdiği oyun ve çok gol atan bir takım... Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Samandıra’nın enerjisini yükselteceğiz.

        "LİDER BİR BAŞKANIMIZ VAR"

        Lider bir başkanımız var. Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Futboldan sorumlu iki yöneticimiz Cihan Kamer ve Feridun Gelgeç ile bu süreci birlikte yürüttük. Oynayacağımız oyuna bağlı olarak eksik bölgeler üzerinde çalıştık. İki aydır 7/24 çalışarak bugünlere geldik. Sabırlı ve bilinçli geldik. İsmail Kartal’ın bu işin içine girmesiyle gücümüz daha da katlanacak.

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