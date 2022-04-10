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Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig´in 32. haftasında Fenerbahçe, dev derbide Galatasaray´ı konuk edecek. Derbi öncesi Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve takımdaki son gelişmeler...

  • 01
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
  • 02
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 56 puan yazdırdı. Sarı-lacivertli takım, haftaya Konyaspor'un 2 puan gerisinde 3. sırada girdi. Ligde oynadığı 31 maçın 11'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan Galatasaray ise 2. haftaya 41 puanla 13. basamakta başladı.
  • 03
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    İki takım arasında ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
  • 04
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    İKİNCİLİK AŞKINA

    Fenerbahçe, Konyaspor'un dün Çaykur Rizespor'a mağlup olmasının ardından gözünü 2. sıraya çevirdi. Sarı-lacivertli takım bu akşam kazanırsa, 59 puana ulaşarak 58 puanlı Konyaspor'u geçerek 2. olacak.
  • 05
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    MUHTEŞEM BİR ATMOSFER OLACAK

    Fenerbahçeli taraftarlar, derbi biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketti. Dolu tribünler önünde oynanacak karşılaşmada muhteşem bir atmosfer olacak.
  • 06
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Konyaspor'un mağlubiyeti sonrası sezonun en kritik maçı haline gelen derbide sarı-lacivertli taraftarlar takımlarına destek verecek.
  • 07
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

    Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 puan elde etti.
  • 08
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Bu süreçte 2 kez 3'er maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, tek puan kaybını ise lider Trabzonspor karşısında yaşadı. Sarı-lacivertliler, 28. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
  • 09
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    KADIKÖY'DE SON 4 DERBİDE GÜLEMEDİ

    Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile iç sahada oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanamadı. Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda elde etti. Fenerbahçe, 20 Kasım 2016'da oynanan karşılaşmadan Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.
  • 10
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray ile yaptığı son 4 derbide 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-lacivertliler, sahasında rakibiyle 2017-2018'de 0-0 ve 2018-2019'da 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, Ülker Stadı'nda 2019-2020 sezonunda oynanan mücadeleyi 3-1, 2020-2021'de yapılan derbiyi ise 1-0 üstün tamamladı.
  • 11
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    MUHTEMEL 11

    Altay
  • 12
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Osayi
  • 13
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Serdar Aziz
  • 14
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Kim
  • 15
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Ferdi
  • 16
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Crespo
  • 17
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Zajc
  • 18
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Mert Hakan
  • 19
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    İrfan Can
  • 20
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Rossi
  • 21
    Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Serdar Dursun

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